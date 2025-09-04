Dal Belgio di De Bruyne all’Olanda di Lang passando per Slovacchia e Camerun: Le formazioni ufficiali delle nazionali degli azzurri

Giornata di impegni internazionali per diversi giocatori del Napoli, chiamati a difendere i colori delle rispettive nazionali. Dalla Slovacchia al Belgio, passando per Camerun e Olanda, le sfide odierne offrono un’occasione per vedere se gli azzurri saranno protagonisti dal primo minuto o meno. Occhi puntati in particolare su Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa, match winner della scorsa partita di campionato, ma anche sugli altri calciatori partenopei impegnati nei match.

Queste le formazioni ufficiali:

Slovacchia – Germania

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Satka, Gyomber, Skriniar, Hancko; Bero, Lobotka, Duda; Strelec, Sauer, Duris. CT: Calzona.

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Collins; Stiller, Goretzka; Mittelstadt, Wirtz, Gnabry; Woltemade. CT: Nagelsmann.

Liechtenstein – Belgio

Liechtenstein (3-5-2): Büchel; Malin, Traber, Hofer; Wolfinger, Lüchinger, Hasler, Sele, Göppel; Luque-Notaro, Saglam. CT: Fünfstück

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Fofana, De Bruyne, Doku; Openda. CT: Garcia

Olanda – Polonia

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, F. de Jong; Simons, Depay, Gakpo. CT: Koeman.

(Dalla panchina Noa Lang).

Polonia (4-2-3-1): Skorupski; Kiwior, Bednarek, Wisniewski, Contanti; Zielinski, Slisz; Zalewski, S.

Szymanski, Kaminski; Lewandowski. CT: Urban.

Camerun – Eswatini

(In attesa)