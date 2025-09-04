CalcioNapolinazionale

Dal Belgio di De Bruyne all’Olanda di Lang passando per Slovacchia e Camerun: Le formazioni ufficiali delle nazionali degli azzurri

Ecco le formazioni ufficiali delle nazionali dei calciatori del Napoli impegnati stasera

By Guido Russo
Giornata di impegni internazionali per diversi giocatori del Napoli, chiamati a difendere i colori delle rispettive nazionali. Dalla Slovacchia al Belgio, passando per Camerun e Olanda, le sfide odierne offrono un’occasione per vedere se gli azzurri saranno protagonisti dal primo minuto o meno. Occhi puntati in particolare su Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa, match winner della scorsa partita di campionato, ma anche sugli altri calciatori partenopei impegnati nei match.

Queste le formazioni ufficiali:

Slovacchia – Germania

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Satka, Gyomber, Skriniar, Hancko; Bero, Lobotka, Duda; Strelec, Sauer, Duris. CT: Calzona.

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Collins; Stiller, Goretzka; Mittelstadt, Wirtz, Gnabry; Woltemade. CT: Nagelsmann.

Liechtenstein – Belgio

Liechtenstein (3-5-2): Büchel; Malin, Traber, Hofer; Wolfinger, Lüchinger, Hasler, Sele, Göppel; Luque-Notaro, Saglam. CT: Fünfstück

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Fofana, De Bruyne, Doku; Openda. CT: Garcia

Olanda – Polonia

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, F. de Jong; Simons, Depay, Gakpo. CT: Koeman.

(Dalla panchina Noa Lang).

Polonia (4-2-3-1): Skorupski; Kiwior, Bednarek, Wisniewski, Contanti; Zielinski, Slisz; Zalewski, S.
Szymanski, Kaminski; Lewandowski. CT: Urban.

Camerun – Eswatini

(In attesa)

