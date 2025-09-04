“Conte potrà cambiare uomini anche nel corso della singola partita. Hojlund gran colpo!”

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live del Napoli, che dopo la sosta affronterà la Fiorentina in trasferta.

Factory della Comunicazione

“Difficile dire se il 4-1-4-1 sarà o meno il modulo-base della squadra, perché dobbiamo capire come si inserirà, ad esempio, Hojlund, che può essere il bomber del futuro del Napoli. Inoltre il Napoli ha tre centrocampisti, i titolari dello scorso anno, che sono imprescindibili, più De Bruyne che non può non essere impiegato. Diciamo che Conte ha tante possibilità di cambiare moduli anche nel corso di una partita. E’ davvero un bel problema per il tecnico, nel senso che ha tanta scelta, non come lo scorso anno quando spesso faceva i conti con i pochi uomini disponibili in rosa. E’ chiaro che ad oggi questo è il sistema di gioco prescelto per le gare importanti, probabile che il Napoli giochi in questo modo sia a Firenze che con il City, ad esempio. Sulla carta il Napoli non ha il migliore attacco della serie A, la Juventus ha sei uomini offensivi importanti, ad esempio. L’Inter, con Lautaro e Thuram, ha due garanzie assolute. Il Napoli con Hojlund ha centrato un grande acquisto, ma deve aumentare i giri dei gol e il danese darà una mano essendo un calciatore giovanissimo ancora e con chiari margini di crescita. E’ il calciatore ideale per Conte, ha quella ferocia che piace tanto al tecnico e ha quel sorriso e l’energia che fanno pensare. La vera sfida per l’allenatore e per il Napoli sarà equilibrare l’attuale solidità difensiva con una fase realizzativa migliore, segnando di più insomma. Perché Conte fa bene a sostenere che vincere lo scudetto è stata un’impresa, avendolo conquistato con la migliore difesa d’Europa ma anche con il sesto attacco d’Italia”.