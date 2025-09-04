CdS Campania – Hojlund a mille: “NOI I MIGLIORI”. Rasmus giura: «Farò qualsiasi cosa per segnare gol»

NewsCalcioRassegna Stampa

Rasmus giura: «Farò qualsiasi cosa per segnare gol, vincere e regalare un trofeo. I tifosi? Pazzi d’amore»

 

Domani sfiderà  i nuovi compagni  McT e Gilmour   con la Danimarca   

Rasmus Hojlund, 22 anni di entusiasmo e calcio, non ha mai smesso di sorridere nel suo brevissimo ma intenso soggiorno romano-napoletano: lo ha fatto domenica alle visite mediche, poi nel giorno e mezzo trascorso in città per firmare, immortalare i primi scatti e registrare il video pubblicato ieri dal Napoli sui canali social.

Le prime dichiarazioni di gioia, amore e battaglia sportiva: «Sono molto emozionato e felice».

E si vede. «Il Maradona è incredibile».

Manco avesse sentito con le proprie orecchie il boato al gol di Anguissa contro il Cagliari. «Voglio dare tutto per la squadra, dare tutto per segnare e lottare per ogni traguardo».

Già così, la presentazione è davvero niente male. Ma c’è dell’altro, una frase che fa la differenza e testimonia la dimensione raggiunta dal Napoli in questo momento storico. «Arrivo con tanta voglia di dimostrare chi sono, di far vedere le mie qualità. Di mettermi in mostra nella squadra migliore d’Italia». Detto da un ragazzo che fino alla settimana scorsa giocava nel Manchester United, un top club a prescindere dal momento di difficoltà, ha un certo valore.  Fonte: CdS

