Carnevali, a.d. Sassuolo: “Il colpo da copertina del mercato? De Bruyne. Il Napoli ha preso un top player”

L’ a.d. del Sassuolo, Andrea Carnevali, ha parlato in un’intervista a Tuttosport, in cui tra le altre cose sottolinea l’importanza dell’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli.  “Colpo Cheddira? Sapevamo che per lui c’erano altre squadre interessate, ma siamo contenti di essere riusciti a spuntarla l’ultimo giorno. Non è stato facile vista la concorrenza: adesso col suo arrivo e quello di Coulibaly siamo convinti di aver completato la rosa anche in quei settori nei quali potevamo avere qualche carenza. La squadra che si è mossa meglio e il colpo da copertina del mercato? Scelgo De Bruyne. Il Napoli ha preso un top player e oltre al belga giocatori molto importanti. Sono felice di questo: acquisti del genere possono far crescere il movimento del calcio italiano, che non è troppo in salute. Complimenti a De Laurentiis: Aurelio si è confermato un grande presidente”. 

