Belgio, cambio di fascia: Tielemans nuovo capitano, De Bruyne perde la fascia

Scossone in casa Belgio: Rudi Garcia ha annunciato che il nuovo capitano della Nazionale sarà Youri Tielemans. L’ex centrocampista del Leicester raccoglie così il testimone di Kevin De Bruyne, al quale è stata tolta la fascia dopo tre anni di guida.

In conferenza stampa, il commissario tecnico ha spiegato la scelta: «È stata una decisione condivisa da staff e squadra. Youri rappresenta il collegamento ideale tra la generazione d’oro e i giovani che si stanno affermando. Questo non significa che i veterani siano meno importanti: giocatori come Lukaku, De Bruyne, Courtois e Meunier continueranno ad avere un ruolo chiave».

De Bruyne era diventato capitano nel 2022, dopo l’addio alla Nazionale di Eden Hazard. Ora, con Tielemans, inizia una nuova fase di transizione per i Diavoli Rossi.

Fonte: Il Mattino