Adnkronos News

Ascolti tv 3 settembre, ‘La Ruota’ di Scotti batte (di nuovo) ‘Affari Tuoi’ di De Martino

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Gerry Scotti si aggiudica anche il secondo round della sfida dell'access prime time, dove ieri, mercoledì 3 settembre, 'La Ruota della Fortuna' su Canale5 ha ottenuto 4.109.000 spettatori e il 23% di share mentre 'Affari Tuoi' su Rai1 ne ha registrati 3.993.000 con il 22,4% di share.  Stefano De Martino però accorcia le distanze: se martedì 2 settembre la differenza tra i due programmi, nel primo scontro della stagione, era stata di 1,6 punti percentuali (24,2% vs 22,6%) ieri è stata dello 0,6%. Rai1 comunque si aggiudica la fascia di prima serata, dove il programma più visto è stato il film 'One True Loves' trasmesso dall'ammiraglia Rai, con 1.918.000 spettatori e il 13.4% di share. Al secondo posto, 'Una seconda occasione' su Canale5, con 1.462.000 spettatori e il 10.8%. Terzo posto per 'Chicago Med' su Italia1, con 1.061.000 spettatori con il 7.4%.  A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Rocco Schiavone' in replica su Rai2 (875.000 spettatori, share 6%), 'Ricomincio da tre' su Rai3 (837.000 spettatori, share 5.5%), 'Zona Bianca' su Rete4 (703.000 spettatori, share 6.2%), 'In Viaggio con Barbero' su La7 (595.000 spettatori, share 3.8%), 'Jumanji' su Tv8 (422.000 spettatori, share 2.9%), 'Hunter Killer – Caccia negli abissi' sul Nove (365.000 spettatori, share 2.7%). —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Un francobollo dedicato ad… Anitra Wc: l’omaggio della Posta svizzera

Adnkronos News

Al via il progetto Pampers Village, la rete di sostegno dedicata ai genitori e ai…

Adnkronos News

Us Open, Swiatek perde e litiga con un giornalista: “Hai bisogno di una…

Adnkronos News

Emma ricorda papà Rosario morto tre anni fa: “Tu sei la casa in cui abito, ti…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.