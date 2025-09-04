Addio a Giorgio Armani, il cordoglio di ADL e della SSC Napoli

Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e tutta la società si stringono alla famiglia di Giorgio Armani per la sua scomparsa. Il patron azzurro ha salutato cosi Armani:

Factory della Comunicazione

“Con grande tristezza apprendo della morte dell’amico Giorgio Armani. A nome della mia famiglia, del gruppo Filmauro e di tutto il Calcio Napoli sono vicino ai suoi famigliari e a Leo Dell’Orco.

Aurelio De Laurentiis”

Inoltre sui profilo social della squadra è stata postata una dedica accompagnata da uno scatto di Giorgio insieme al presidente azzurro:

“Un’icona di eleganza e stile, con cui siamo onorati di aver collaborato dal 2021 ad oggi.

Riposa in pace, Re Giorgio“