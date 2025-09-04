NewsSu X.com

Addio a Giorgio Armani, il cordoglio di ADL e della SSC Napoli

By Simona Marra
0

Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e tutta la società si stringono alla famiglia di Giorgio Armani per la sua scomparsa. Il patron azzurro ha salutato cosi Armani:

 

Factory della Comunicazione

“Con grande tristezza apprendo della morte dell’amico Giorgio Armani. A nome della mia famiglia, del gruppo Filmauro e di tutto il Calcio Napoli sono vicino ai suoi famigliari e a Leo Dell’Orco.

Aurelio De Laurentiis

 

Inoltre sui profilo social della squadra è stata postata una dedica accompagnata da uno scatto di Giorgio insieme al presidente azzurro:

Un’icona di eleganza e stile, con cui siamo onorati di aver collaborato dal 2021 ad oggi.

Riposa in pace, Re Giorgio

Potrebbe piacerti anche
News

Moretto: “Il ds del Siviglia ha detto una bugia”

News

De Bruyne ha bisogno di giocare perché deve entrare in condizione visto che…

News

Il Napoli si tiene stretto Ambrosino. Rifiutate quattro offerte per lui

News

Lutto nel mondo della moda, deceduto Giorgio Armani

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.