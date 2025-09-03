Adnkronos News

Venezia 2025, bandiere della Palestina e 24 minuti di applausi per ‘The Voice of Hind Rajab’

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – L'attore Motaz Malhees ha preso in prestito una bandiera palestinese dal pubblico, sollevandola emozionato, la regista Kaouther ben Hania e l'intero cast, sopraffatti dall'emozione, si sono stretti in un lungo abbraccio. La prima proiezione ufficiale di 'The Voice of Hind Rajab', in concorso alla 82esima Mostra del Cinema di Venezia, è stata accolta da un'ovazione record per questa edizione: 24 minuti di applausi ininterrotti, con l'intera Sala Grande in piedi e visibilmente commossa. Un tributo che è andato ben oltre il valore cinematografico dell'opera. Tra il pubblico sventolavano bandiere della Palestina e spiccavano le kefiah, mentre si sono levati cori di ‘Free, Free Palestine’, trasformando il Lido in una cassa di risonanza per una richiesta di pace. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Parata della vittoria, a Pechino c’è anche D’Alema: cosa ha detto

Adnkronos News

A Venezia applausi, lacrime e bandiere per il film sulla piccola Hind morta a Gaza

Adnkronos News

‘Forum Cernobbio, lo scenario oggi e domani’: l’Adnkronos in…

Adnkronos News

Roma a 30 all’ora, Guasco (Confcommercio): “Inverosimile nelle grandi…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.