“V U L C A N I C I” – Tre centravanti per i gol che vuole Antonio Conte

By Giuseppe Sacco
Antonio conta su due centravanti giovani e con caratteristiche diverse in attesa del rientro dell’infortunato Romelu.

 

E poi c’è il jolly Ambrosino   conte al gioco dei nove  

 

                   

Il tecnico punterà su Lucca e Hojlund sin da Firenze per aumentare l’impatto offensivo e il numero dei gol tra il campionato la Champions e le altre coppe

 

Da gennaio riavrà anche Lukaku: attacco esplosivo nella fase decisiva della stagione  

 

Rasmus tornerà  a disposizione  tra 7-8 giorni  dopo la nazionale

 

F ino a Natale sarà una poltrona per due, grande classico irrinunciabile

 

Ma da gennaio in poi bisognerà aggiungere una seduta. Tradotto: il Napoli che dopo la sosta tornerà in campo a Firenze per continuare a cimentarsi in campionato, inaugurare la prima fase di Champions con il City, avvicinarsi agli ottavi di Coppa Italia e alla Final Four di Supercoppa in Arabia, conterà inizialmente su Hojlund e Lucca per il ruolo di centravanti. Poi, secondo tabelle e programmi che dovranno essere corroborati dal piano di riabilitazione e recupero atletico, nei pressi di gennaio dovrebbe tornare a pieno regime anche Lukaku, attualmente escluso da tutte le liste: e se in Serie A esiste la possibilità di ritoccare una volta l’elenco a mercato chiuso, in Europa bisognerà attendere febbraio e l’eventuale accesso alla fase a eliminazione diretta. A suo tempo. La certezza è che al momento toccherà a una coppia importante che in pieno inverno potrebbe diventare un tris importantissimo. Centravanti formato maxi, le torri di Conte.  

 

Fonte: CdS

