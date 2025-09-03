Adnkronos News

US Open, Djokovic e il balletto per la semifinale

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Novak Djokovic batte Taylor Fritz, vola in semifinale agli US Open e festeggia con un balletto in campo.   "E' il compleanno di mia figlia, il balletto è un regalo per lei. Lei mi ha detto come avrei dovuto ballare, quando si sveglierà mi darà un voto", dice Djokovic dopo l'esibizione ispirata al brano Soda Pop e ai film di animazione K Pop Demnon Hunters. "Non sapevo nulla prima che mia figlia me lo spiegasse, a casa proviamo diverse coreografie. Spero le piaccia…". —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Djokovic: “Sinner e Alcaraz? Tutti si aspettano questa finale, ma con Carlos me…

Adnkronos News

Caso Grillo jr, salta sentenza: grave lutto per presidente della Corte

Adnkronos News

Ascolti tv, De Martino batte Gerry nello scontro diretto ma ‘La Ruota’…

Adnkronos News

Emma a sorpresa sul palco con Olly, ma dimentica il testo: il ‘trucco’ è…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.