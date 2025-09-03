Adnkronos News

US Open, Auger-Aliassime in semifinale aspetta Sinner o Musetti

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Felix Auger-Aliassime in semifinale agli US Open 2025 aspetta Jannik Sinner o Lorenzo Musetti. Il canadese, testa di serie numero 25, nei quarti di finale ha battuto l'australiano Alex De Minaur, numero 8 del tabellone, per 4-6, 7-6 (9-7), 7-5, 7-6 (7-4) in 4h10' di gioco. Auger-Aliassime attende il vincente del derby italiano che si giocherà nella serata di New York: Sinner e Musetti scenderanno in campo nella notte tra il 3 e il 4 settembre. —[email protected] (Web Info)

