Serie A: ecco gli orari del Napoli dalla quarta giornata alla dodicesima
La Lega Serie A, sul suo sito ufficiale, ha pubblicato gli orari e le date dalla quarta alla dodicesima giornata: il big match Napoli-Inter si giocherà sabato 25 ottobre alle ore 18:00.
4ª giornata – Lunedì 22/09/2025 ore 20:45
Napoli – Pisa (Napoli, Stadio Maradona)
5ª giornata – Domenica 28/09/2025 ore 20:45
Milan – Napoli (Milano, Stadio San Siro)
6ª giornata – Domenica 05/10/2025 ore 18:00
Napoli – Genoa (Napoli, Stadio Maradona)
7ª giornata – Sabato 18/10/2025 ore 18:00
Torino – Napoli (Torino, Stadio Olimpico Grande Torino)
8ª giornata – Sabato 25/10/2025 ore 18:00
Napoli – Inter (Napoli, Stadio Maradona)
9ª giornata – Martedì 28/10/2025 ore 18:30
Lecce – Napoli (Lecce, Stadio Via del Mare)
10ª giornata – Sabato 01/11/2025 ore 18:00
Napoli – Como (Napoli, Stadio Maradona)
11ª giornata – Domenica 09/11/2025 ore 15:00 Bologna – Napoli (Bologna, Stadio Dall’Ara)
12ª giornata – Sabato 22/11/2025 ore 20:45 Napoli – Atalanta (Napoli, Stadio Maradona)