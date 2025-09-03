NAPLES, ITALY - JUNE 04: President of SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, looks on next to the Serie A trophy following the Serie A match between SSC Napoli and UC Sampdoria at Stadio Diego Armando Maradona on June 04, 2023 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
Serie A: ecco gli orari del Napoli dalla quarta giornata alla dodicesima

By Emanuele Arinelli
La Lega Serie A, sul suo sito ufficiale, ha pubblicato gli orari e le date dalla quarta alla dodicesima giornata: il big match Napoli-Inter si giocherà sabato 25 ottobre alle ore 18:00.

 

4ª giornata – Lunedì 22/09/2025 ore 20:45
Napoli – Pisa (Napoli, Stadio Maradona)

5ª giornata – Domenica 28/09/2025 ore 20:45
Milan – Napoli (Milano, Stadio San Siro)

6ª giornata – Domenica 05/10/2025 ore 18:00
Napoli – Genoa (Napoli, Stadio Maradona)

7ª giornata – Sabato 18/10/2025 ore 18:00
Torino – Napoli (Torino, Stadio Olimpico Grande Torino)

8ª giornata – Sabato 25/10/2025 ore 18:00
Napoli – Inter (Napoli, Stadio Maradona)

9ª giornata – Martedì 28/10/2025 ore 18:30
Lecce – Napoli (Lecce, Stadio Via del Mare)
10ª giornata – Sabato 01/11/2025 ore 18:00
Napoli – Como (Napoli, Stadio Maradona)

11ª giornata – Domenica 09/11/2025 ore 15:00 Bologna – Napoli (Bologna, Stadio Dall’Ara)

12ª giornata – Sabato 22/11/2025 ore 20:45 Napoli – Atalanta (Napoli, Stadio Maradona)

 

