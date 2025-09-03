Pavarese: “Conte ha voluto una squadra camaleontica”

“Conte ha voluto una squadra camaleontica per cui ha diverse soluzioni tecnico tattiche da utilizzare nell’arco della partita. Il gruppo giocatori è vario, ma è mentalizzato, sa che può incidere e fare la differenza anche se utilizzato per pochi minuti. Col Cagliari è mancata quella facilità di manovra, la forza del Napoli sulla fascia è stata bloccata, ma dobbiamo aspettarci partite del genere, soprattutto in casa. Cio che è emersa però è la determinazione del gruppo che ha resettato, ha dimenticato quanto fatto lo scorso anno e le è pronto per stupire ancora.