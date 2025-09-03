Pavarese: “Conte ha voluto una squadra camaleontica”
A “Salite sulla giostra”, trasmissione di Raffaele Auriemma e in onda su Stile TV, è intervenuto Luigi Pavarese, dirigente sportivo. Di seguito le sue parole.
“Conte ha voluto una squadra camaleontica per cui ha diverse soluzioni tecnico tattiche da utilizzare nell’arco della partita. Il gruppo giocatori è vario, ma è mentalizzato, sa che può incidere e fare la differenza anche se utilizzato per pochi minuti. Col Cagliari è mancata quella facilità di manovra, la forza del Napoli sulla fascia è stata bloccata, ma dobbiamo aspettarci partite del genere, soprattutto in casa. Cio che è emersa però è la determinazione del gruppo che ha resettato, ha dimenticato quanto fatto lo scorso anno e le è pronto per stupire ancora.
Hojlund non ha le caratteristiche di Lukaku, può giocare anche con Lukaku o Lucca. È giovane e credo sia un ottimo investimento per il Napoli.
Le avversarie più complicate per il Napoli? L’Inter è la diretta concorrente, mezzo gradino sotto c’è la Juve, ma non trascurerei la Roma che lo scorso anno nel girone di ritorno è stata la squadra che ha fatto più punti. E poi, il Como sarà la grande sorpresa e sono certo che otterrà una qualificazione in Europa”.