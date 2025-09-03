Nosotti: “Gattuso giocherà con la difesa a 4. Politano giocherà per un motivo”

Nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista SKY Marco Nosotti. Di seguito le sue parole.

“Il primo giorno di lavoro Gattuso hanno lavorato soprattutto quelli che non avevano giocato la domenica nelle gare. Il ct giocherà con la difesa a quattro e Di Lorenzo giocherà sicuramente con Dimarco a sinistra. Politano ha chance perché sa lavorare anche in copertura. Amici del consiglio di amministrazione del City saranno a Napoli per vedere la squadra di Conte in vista della sfida di Champions.

Il City sta cambiando qualcosa e sarà una stagione importante, sarà un test molto difficile e probante per loro. Gattuso sta lavorando con i portiere con due che fanno lavoro tecnico e altri due che giocano sul campo. Lucca? Non mi ha sorpreso la sua esclusione perché a Gattuso Pio Esposito piace molto, e credendo in questo giocatore alla fine è rimasto fuori Lucca. Sta tornando anche Scamacca, che sta cercando di capire come sta il suo ginocchio, ma l’esclusione di Lucca e Buongiorno non sono bocciature definitive”.