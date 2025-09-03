No del Napoli all’Ajax: il Napoli tratta il rinnovo di Ambrosino

La notizia, riguardante il giovane attaccante azzurro, si legge sul sito dell’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio: “Il Napoli dice “no” all’Ajax per Giuseppe Ambrosino. Il club italiano, nelle scorse ore, ha respinto la proposta arrivata dall’Olanda per il suo attaccante. Il classe 2003, che nella stagione 2024/25 ha vestito la maglia del Frosinone in 37 occasioni, è cresciuto proprio nel settore giovanile azzurro e, adesso, il Napoli sta trattando il rinnovo di contratto con lui. Antonio Conte crede in lui e, lo scorso 30 agosto, ha deciso di farlo esordire in Serie A nel corso della sfida tra il Napoli e il Cagliari. Nel dettaglio: l’attaccante è entrato al posto di Lorenzo Lucca, suo compagno di reparto, a 15′ dalla fine della sfida.”

