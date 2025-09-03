Nella lista Uefa del Napoli un calciatore in meno “per colpa” del vivaio

Senza Lukaku, come previsto. E pure senza Marianucci e Mazzocchi, che ha perso il ballottaggio con Spinazzola. Eccole le scelte di Antonio Conte per il ritorno del Napoli in Champions. Anzi, per la prima avventura nella nuova super Champions che vedrà – scherzi del destino – i campioni d’Italia debuttare all’Etihad di Manchester contro il City (18 settembre), come successe per la prima storia in Champions, con Mazzarri in panchina e Cavani in gol (finì 1-1). Le altre sfide vedranno il Napoli ospitare al Maradona Sporting, Eintracht, Qarabag e Chelsea, mentre fuori casa gli azzurri dopo il City giocheranno contro Benfica, Psv e Copenaghen. I giocatori arruolabili saranno 24 e non 25, in quanto il Napoli non ha 4 giocatori cresciuti nel vivaio ma si ferma a tre: Contini, Vergara e Ambrosino.

Factory della Comunicazione

Fonte: Gazzetta