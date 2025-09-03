Montervino: “Hojlund offre nuove possibilità offensive. Non voglio vedere i 4 a centrocampo”

Francesco Montervino, ex centrocampista del Napoli e direttore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito il suo intervento.

“Esclusione Lukaku dalla lista Champions? Il Napoli è super coperto in avanti con Hojlund e Lucca. Rasmuss è completamente diverso da Romelu, ed è un acquisto che io ho gradito molto perché avendo caratteristiche differenti ti offre nuove possibilità offensive. Spero che non si vedano più i quattro centrocampisti insieme, che non siano i titolari per tutta la stagione.

Credo che il Napoli abbia un sistema di riferimento con i tre centrocampisti, ed anche in ritiro si era partiti con i tre attaccanti. Lang l’anno scorso ha fatto grandi cose ed ora non sarebbe ancora pronto per il Napoli? Ho i miei dubbi. Dei quattro lascerei fuori uno a turno, perché hai tanti impegni e puoi fare rotazioni. Poi nei primi impegni stagionali ci sta la convivenza e ti può portare vantaggi. Voglio vedere il coraggio di lasciare uno di questi quattro in panchina. Anche perché contro il Cagliari non ho visto questi quattro così positivi, non era detto che dovessero giocare per forza”.