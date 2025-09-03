Mimmo De Simone, collaboratore tecnico della Carrarese: “Hasa è un giocatore di grande qualità che può ricoprire svariate posizioni in campo”

Mimmo De Simone, collaboratore tecnico della Carrarese è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Siamo tutti allenatori”, in onda dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Le sue parole:

“Hasa è arrivato lunedì a Carrara, lo abbiamo visto, ovviamente è venuto per sistemarsi e trovare casa. Lo rivedremo mercoledì perché per la pausa Nazionali ci siamo presi qualche giorno di riposo.

Dove abbiamo pensato di inserirlo?

Giochiamo con due trequartisti alle spalle di una punta, molto probabilmente lo vedremo in quella posizione. È un giocatore di grande qualità che può ricoprire svariate posizioni in campo, mezzala, esterno ma anche play come l’ha sperimentato Conte. In verità, già nella Juve Next Gen ricopriva quella porzione di campo e già all’epoca, dal momento che ho avuto modo di osservarlo in campo da avversario e ne sono rimasto impressionato.

Se Lucca può fare il salto con la maglia del Napoli?

Anche lui l’ho osservato da avversario ai tempi del Palermo, al momento credo stia vivendo una pressione eccessiva anche per l’assenza di Lukaku, deve lavorare ma ha sicuramente dei margini e può essere un’arma importante a disposizione di Conte”.