Mercato Serie A: ecco le pagelle e le valutazioni della Gazzetta

By Giuseppe Sacco
Il tecnico del Napoli ha una rosa più profonda e di qualità, l’Inter ha trovato alternative ai titolari, Allegri risale a fine mercato. Como, affari in stile big, Torino con più opzioni in rosa

 

Napoli?s Kevin De Bruyne during the Serie A soccer match between Napoli and Cagliari at the Diego Armando Maradona Stadium in Naples, southern italy - Saturday , August 30 , 2025. Sport - Soccer . (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)

Una rosa molto più profonda, da Champions League, con innesti di qualità (De Bruyne su tutti) o già adattati alla A (Beukema). E se un ruolo vitale come quello del centravanti è rimasto scoperto per l’infortunio di Lukaku, la soluzione internazionale è stata trovata immediatamente con Hojlund. Conte è stato praticamente accontentato.

Como?s Como 1907's jesus Rodriguez during the Serie A soccer match between Como and Lazio at the G Sinigaglia Stadium in Como north Italy - Sunday, August 24 2025. Sport - Soccer . (Photo by Antonio Saia/Lapresse)

Sono stati spesi 119 milioni sul mercato ma investendo su giovani di qualità, con la chioccia Morata come ultima aggiunta. Tenere Nico Paz è un’altra conquista, Jacobo Ramon e Jesus Rodriguez, entrambi classe 2005, sono da seguire, il secondo già chiamato dalla Spagna. La certezza è l’allenatore, la squadra è stata costruita sul suo gioco.

Con 7, quindi terze, ci sono più squadre. Out l’Atalanta con 6,5

 

Juve,Milan,Inter e e Torino

 

Fonte: Gazzetta

