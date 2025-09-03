Mercato Serie A: ecco le pagelle e le valutazioni della Gazzetta

Il tecnico del Napoli ha una rosa più profonda e di qualità, l’Inter ha trovato alternative ai titolari, Allegri risale a fine mercato. Como, affari in stile big, Torino con più opzioni in rosa

Napoli: 8

Una rosa molto più profonda, da Champions League, con innesti di qualità (De Bruyne su tutti) o già adattati alla A (Beukema). E se un ruolo vitale come quello del centravanti è rimasto scoperto per l’infortunio di Lukaku, la soluzione internazionale è stata trovata immediatamente con Hojlund. Conte è stato praticamente accontentato.

Como: 7+

Sono stati spesi 119 milioni sul mercato ma investendo su giovani di qualità, con la chioccia Morata come ultima aggiunta. Tenere Nico Paz è un’altra conquista, Jacobo Ramon e Jesus Rodriguez, entrambi classe 2005, sono da seguire, il secondo già chiamato dalla Spagna. La certezza è l’allenatore, la squadra è stata costruita sul suo gioco.

Con 7, quindi terze, ci sono più squadre. Out l’Atalanta con 6,5

Juve,Milan,Inter e e Torino

Fonte: Gazzetta