Mercato concluso, ora la missione è blindare Anguissa

Straripante, dilagante, decisivo. Sì, perchè come nella scorsa stagione, Frank Zambo Anguissa non vuole disdegnare l’appuntamento con il gol. Pensare che poteva lasciare l’azzurro…Invece, per lui, pronto un rinnovo. Ne scrive La Gazzetta dello Sport: “Napoli ha ritrovato un pilastro e adesso lavora per blindarlo, dopo aver esercitato la vecchia opzione fino al 2027. In un cassetto della scrivania del d.s. Manna c’è ancora una bozza per un nuovo accordo fino al 2028. Con ingaggio più alto, come premio fedeltà. E ora che il mercato è finito, se ne tornerà a parlare”.

Factory della Comunicazione