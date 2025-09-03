CalcioNapoliNews

Mercato concluso, ora la missione è blindare Anguissa

By Gabriella Calabrese
0

Straripante, dilagante, decisivo. Sì, perchè come nella scorsa stagione, Frank Zambo Anguissa non vuole disdegnare l’appuntamento con il gol. Pensare che poteva lasciare l’azzurro…Invece, per lui, pronto un rinnovo. Ne scrive La Gazzetta dello Sport: Napoli ha ritrovato un pilastro e adesso lavora per blindarlo, dopo aver esercitato la vecchia opzione fino al 2027. In un cassetto della scrivania del d.s. Manna c’è ancora una bozza per un nuovo accordo fino al 2028. Con ingaggio più alto, come premio fedeltà. E ora che il mercato è finito, se ne tornerà a parlare”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Insigne offerto di nuovo alla Lazio: impossibile prima di gennaio

Calcio

Koulibaly: “Inzaghi sa che tifo Napoli, no, non l’ho consolato per lo…

Calcio

Marrucco: “Napoli, 8 al mercato; Juve, Inter e Milan non hanno l’appeal…

Calcio

Ha rifiutato anche la Premier: rinnovo pronto per Amir Rrahmani

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.