Marrucco: “Napoli, 8 al mercato; Juve, Inter e Milan non hanno l’appeal di un tempo”

FULVIO MARRUCCO A RADIO MARTE: “Da tifoso sono ampiamente soddisfatto del mercato, l’unico neo è il mancato acquisto della riserva di Di Lorenzo, visto che a centrocampo si potrà sopperire all’assenza di Anguissa. Il mio voto al mercato del Napoli è per questo 8. In generale – ha detto l’avvocato e agente Fifa a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live –mi ha colpito vedere il Milan, la Juve e l’Inter affannarsi alla ricerca dei giusti rinforzi. Ho notato che non hanno più l’appeal sui giovani calciatori in particolare, che avevano sino a 10-15 anni fa. E tutto ciò è sintomatico. I ragazzi di un tempo esultavano e correvano se venivano chiamati dalle tre squadre del Nord Italia. Oggi invece fanno lo stesso ma per la Premier League e questo, sia chiaro, va tutto a vantaggio del Napoli. E’ mutata la prospettiva, anche perché la serie A è in fase discendente e non vedo grandi talenti che emergono dai nostri vivai. Per lo scudetto non temo la Roma, per me questa sfida sarà ristretta a Napoli, Inter, Juventus e Milan. Quest’ultimo senza coppe può ingranare in campionato”.

