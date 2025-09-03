Marcolin, DAZN: “Il Napoli ha la rosa più forte della serie A”

L’ex calciatore ed opinionista DAZN, Dario Marcolin, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. ““Il Napoli ha la rosa più forte della serie A, il mercato che ha fatto non lo ha realizzato nessuno, il Napoli ha avuto le idee chiare rispetto a tante altre squadre, il club azzurro ha accontentato il proprio allenatore. Del resto tra Conte e De Laurentiis l’amore si era detto che sarebbe continuato grazie anche ad una promessa di un certo tipo mercato e la promessa è stata mantenuta. Il mercato che ha fatto quest’estate sembra simile a quello portato a termine nel primo anno di Benitez. Gli altri club, senza guardare i risultati delle altre nelle prime due giornate, che sono di assestamento per tutte le squadre, hanno fatto meno o sono in costruzione. Il Napoli è una garanzia, non è un caso che abbia vinto al 95’. Lo ha fatto perché ci ha creduto, ci sono basi e sostanza di gioco che ti portano ad mandare tutti dentro l’area in quel momento. Ci sono segnali che vengono fuori, la squadra forte le partite le porta a casa anche quando si fanno difficili come quella col Cagliari., La Juve è solida ma si affida molto a 2-3 giocatori, non è ancora un collettivo, Openda e Zeghrova arricchiscono l’attacco ma dobbiamo verificarli in serie A. Lo scivolone con l’Udinese induce a pensare che l’Inter debba trovare nuovi equilibri dopo cambio di Inzaghi, l’arrivo di Chivu e la necessità di una squadra che deve rigenerarsi. La Roma ha più margini di tutti, l’allenatore ha fame, ha l’occasione di guidare di nuovo una grande squadra ma da comandante e non da comprimario del progetto. Metto Napoli, Inter, Roma e Juventus metto davanti alle altre, il Milan un po’ più dietro perché è vero che ha una sola gara a settimana ma è anche vero che in difesa avrebbe dovuto rinforzarsi meglio. Non sono preoccupato dall’assenza di un vice-Anguissa: il Napoli non è Anguissa-dipendente, è un collettivo, non è legato troppo ai singoli. In ogni caso al suo posto può giocare Gilmour, che lo ha sostituito bene sul finale della scorsa stagione, può arretrare Mc Tominay, possono esserci altre soluzioni” .

Factory della Comunicazione