Marco Nosotti: “Ecco perchè non mi ha sorpreso l’eslusione di Lucca dai convocati di Gattuso”

Il giornalista Sky Marco Nosotti è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Il primo giorno di lavoro Gattuso hanno lavorato soprattutto quelli che non avevano giocato la domenica nelle gare. Il ct giocherà con la difesa a quattro e Di Lorenzo giocherà sicuramente con Dimarco a sinistra. Politano ha chance perché sa lavorare anche in copertura. Amici del consiglio di amministrazione del City saranno a Napoli per vedere la squadra di Conte in vista della sfida di Champions. Il City sta cambiando qualcosa e sarà una stagione importante, sarà un test molto difficile e probante per loro. Gattuso sta lavorando con i portiere con due che fanno lavoro tecnico e altri due che giocano sul campo.

Lucca?

Non mi ha sorpreso la sua esclusione perché a Gattuso Pio Esposito piace molto, e credendo in questo giocatore alla fine è rimasto fuori Lucca. Sta tornando anche Scamacca, che sta cercando di capire come sta il suo ginocchio, ma l’esclusione di Lucca e Buongiorno non sono bocciature definitive”.