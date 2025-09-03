NewsCalcioIn Evidenza

Marco Nosotti: “Ecco perchè non mi ha sorpreso l’eslusione di Lucca dai convocati di Gattuso”

By Emanuele Arinelli
0

Il giornalista Sky Marco Nosotti è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

 

Factory della Comunicazione

“Il primo giorno di lavoro Gattuso hanno lavorato soprattutto quelli che non avevano giocato la domenica nelle gare. Il ct giocherà con la difesa a quattro e Di Lorenzo giocherà sicuramente con Dimarco a sinistra. Politano ha chance perché sa lavorare anche in copertura. Amici del consiglio di amministrazione del City saranno a Napoli per vedere la squadra di Conte in vista della sfida di Champions. Il City sta cambiando qualcosa e sarà una stagione importante, sarà un test molto difficile e probante per loro. Gattuso sta lavorando con i portiere con due che fanno lavoro tecnico e altri due che giocano sul campo.

Lucca?

Non mi ha sorpreso la sua esclusione perché a Gattuso Pio Esposito piace molto, e credendo in questo giocatore alla fine è rimasto fuori Lucca. Sta tornando anche Scamacca, che sta cercando di capire come sta il suo ginocchio, ma l’esclusione di Lucca e Buongiorno non sono bocciature definitive”.

Potrebbe piacerti anche
News

Strategie vincenti nei poker room online italiani

News

“Conte ha sempre dimostrato di non arrendersi mai”

News

Serie A: ecco gli orari del Napoli dalla quarta giornata alla dodicesima

News

Modello Premier per il Centro Sportivo del Napoli. Dalla formazione dei giovani, il…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.