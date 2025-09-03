“Manca un po’ di cazzimma, e Napoli è il posto più giusto per trovarla”

“Baridó è un giocatore di qualità, il Napoli ha fatto un buon investimento in prospettiva. È un giocatore molto tecnico che può dare delle soluzioni anche sui calci piazzati.

Se è stato un acquisto voluto da Manna? Sicuramente, è arrivato alla Juventus Primavera proprio quando c’era il direttore sportivo Manna, quindi è un’idea totalmente sua. Forse gli manca un po’ di cazzimma, e sicuramente Napoli è il posto più giusto per trovarla. Mi ricorda a tratti Franco Mastantuono.