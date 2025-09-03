NewsCalcioRassegna Stampa

Lucca o Hojlund, la parola d’ordine sarà una: il gol

By Emilia Verde
0

Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli affronterà la Fiorentina in trasferta, e poi saranno tanto le gare in cui sarà impegnata la squadra azzurra, con Lucca e Holund in attacco, e senza Lukaku. Il Corriere dello Sport scrive: “Firenze, comunque, sarà solo la prima tappa di un cammino lunghissimo: fino al rientro di Lukaku, e di certo fino alla fine della fase campionato di Champions, Lucca e Hojlund saranno i padroni di casa centravanti. Otto partite in Europa sono garantite, potenzialmente almeno quindici in campionato più l’ottavo di Coppa Italia. L’aspetto fondamentale di tutto questo grande gioco di nomi, uomini e liste è uno: il gol. Lucca e Hojlund non avranno soltanto gli onori ma anche l’onere di colmare la voragine creata dall’uscita di scena di Romelu, e anzi dovranno aumentare la concretezza realizzativa e il numero di reti che del feroce Napoli di Conte – paradossalmente – sono problemi datati. Numeri alla mano: campioni d’Italia ma con il sesto attacco del campionato. E le prime due vittorie dell’anno con Sassuolo e Cagliari sono state firmate da McTominay, De Bruyne e Anguissa: tre centrocampisti”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Dopo la sosta Fiorentina-Napoli, toccherà ancora a Lucca in attacco

News

Domani a Radio Ibr Scampia la trasmissione “CALCIO SPRINT” puntata…

News

Baridò? Lo conosce bene Corradino (Giornalista): “Con meno clamore può crescere…

Calcio

La nuova “City” dei sogni, il centro sportivo nascerà a Succivo. Pronto un…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.