Lucca o Hojlund, la parola d’ordine sarà una: il gol

Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli affronterà la Fiorentina in trasferta, e poi saranno tanto le gare in cui sarà impegnata la squadra azzurra, con Lucca e Holund in attacco, e senza Lukaku. Il Corriere dello Sport scrive: “Firenze, comunque, sarà solo la prima tappa di un cammino lunghissimo: fino al rientro di Lukaku, e di certo fino alla fine della fase campionato di Champions, Lucca e Hojlund saranno i padroni di casa centravanti. Otto partite in Europa sono garantite, potenzialmente almeno quindici in campionato più l’ottavo di Coppa Italia. L’aspetto fondamentale di tutto questo grande gioco di nomi, uomini e liste è uno: il gol. Lucca e Hojlund non avranno soltanto gli onori ma anche l’onere di colmare la voragine creata dall’uscita di scena di Romelu, e anzi dovranno aumentare la concretezza realizzativa e il numero di reti che del feroce Napoli di Conte – paradossalmente – sono problemi datati. Numeri alla mano: campioni d’Italia ma con il sesto attacco del campionato. E le prime due vittorie dell’anno con Sassuolo e Cagliari sono state firmate da McTominay, De Bruyne e Anguissa: tre centrocampisti”.

