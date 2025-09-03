Adnkronos News

Lisbona, si schianta la funicolare Gloria: almeno tre morti e 20 feriti

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Almeno tre persone sono morte e venti sono rimaste ferite oggi, mercoledì 3 settembre, a Lisbona a causa del deragliamento e dello schianto della funicolare Elevador da Gloria, attrazione popolare tra i turisti. Lo comunicano i servizi di emergenza portoghesi, stando a quanto riportano le testate locali.  In un comunicato, il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa esprime il suo "profondo rammarico" per l'incidente, esprimendo il suo cordoglio e la sua solidarietà alle famiglie colpite, insieme alla speranza che l'accaduto "venga rapidamente chiarito dalle autorità competenti". Le immagini provenienti dal luogo mostrano il mezzo, che trasporta le persone su e giù per una collina nella capitale portoghese, gravemente danneggiato e riverso su un lato, con operatori di emergenza che tirano fuori persone dalle lamiere.  —internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Sanremo, c’è l’accordo tra Rai e Comune per il festival

Adnkronos News

Vuelta, l’undicesima tappa finisce in anticipo per proteste pro-pal:…

Adnkronos News

L’associazione dei ‘professori’ sancisce che a Gaza è genocidio. Ma…

Adnkronos News

Parata della vittoria, a Pechino c’è anche D’Alema: cosa ha detto

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.