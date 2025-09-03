Koulibaly: “Amo tutti i club che mi hanno accolto ma il Napoli di più”

L’ex difensore azzurro Koulibaly, ora all’Al Hilal ha rilasciato un’intervista alla gazzetta dello sport. Le sue parole:

“Amo tutti i club che mi hanno accolto e regalato soddisfazioni ma Napoli di più, ha un posto speciale per me. Sono felicissimo per i due scudetti, testimoniano la capacità della società nel restare tra le grandi. E penso che pure quest’anno possa farcela, De Laurentiis e Conte hanno posto le condizioni per riprovarci e riuscirci.

Koulibaly, non pensa di aver lasciato troppo presto l’Europa.

Non ho rimorsi per la mia carriera e sono soddisfatto di essere venuto in Arabia Saudita. All’estero c’è una percezione sbagliata su questo calcio. Al Mondiale per Club, abbiamo fatto bella figura e Inzaghi m’è parso contento delle nostre prestazioni.

Avrebbe potuto giocare con Osimhen.

C’è stato modo di sentirci, gli ho illustrato con franchezza la nostra realtà in Arabia Saudita, gli ho spiegato che c’è una visione limitata o distorta del nostro torneo, dove ci sono giocatori di spessore, da Cristiano Ronaldo in giù. Mi ha spiegato che Istanbul ha accolto con entusiasmo lui e la sua famiglia, che ci sono ambizioni forti. Ha fatto la sua scelta. Gli auguro il meglio.

Sta studiando alla Luiss, corso in sport-management, ma ha deciso cosa farà quando smetterà?

Resto nel calcio, sicuramente. Non so per cosa studierò, allenatore o manager, ma non lascio il mio mondo. E però adesso sono assorbito completamente dalla Academy”.