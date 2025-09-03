CalcioNapoliNews

Insigne offerto di nuovo alla Lazio: impossibile prima di gennaio

By Gabriella Calabrese
Lorenzo Insigne vorrebbe fortemente la Lazio. Lì c’è il suo “vecchio maestro” Maurizio Sarri. L’affare però è difficile…Scrive l’esperto di mercato Nicolò Schira su X: Lorenzo #Insigne è stato nuovamente offerto alla Lazio. L’attaccante ha un ottimo rapporto con l’allenatore Sarri, ma la Lazio non può ingaggiare nuovi giocatori prima di gennaio, dopo il blocco del mercato estivo”

