CalcioNapoliNews

Ha rifiutato anche la Premier: rinnovo pronto per Amir Rrahmani

By Gabriella Calabrese
0

Un soldato. Così lo definisce Antonio Conte. Per altri lui è il vero ministro della difesa. Affidabile, fedele attento. Si tratta di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro ha rifiutato diverse offerte e si appresta ad allungare il suo rapporto con il Napoli. Lo conferma l’esperto di mercato, Nicolò Schira, su X:

Factory della Comunicazione

“Il rinnovo di contratto di Amir Rrahmani con il Napoli fino al 2029 (3 milioni di euro a stagione) è alle fasi finali. Il difensore centrale ha rifiutato due offerte dalla Premier League e una maxi proposta dall’Arabia Saudita pur di restare al Napoli”, scrive il giornalista Nicolò Schira su X.

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Roano: “ADL ha opzionato un suolo; fare un centro sportivo è del tutto diverso…

Calcio

No del Napoli all’Ajax: il Napoli tratta il rinnovo di Ambrosino

News

Nella lista Uefa del Napoli un calciatore in meno “per colpa” del vivaio

News

Brambati, ag. FIFA: “Beukema deve capire che giocare a Napoli è diverso…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.