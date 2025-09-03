Ha rifiutato anche la Premier: rinnovo pronto per Amir Rrahmani

Un soldato. Così lo definisce Antonio Conte. Per altri lui è il vero ministro della difesa. Affidabile, fedele attento. Si tratta di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro ha rifiutato diverse offerte e si appresta ad allungare il suo rapporto con il Napoli. Lo conferma l’esperto di mercato, Nicolò Schira, su X:

“Il rinnovo di contratto di Amir Rrahmani con il Napoli fino al 2029 (3 milioni di euro a stagione) è alle fasi finali. Il difensore centrale ha rifiutato due offerte dalla Premier League e una maxi proposta dall’Arabia Saudita pur di restare al Napoli”, scrive il giornalista Nicolò Schira su X.