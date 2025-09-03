Ha rifiutato anche la Premier: rinnovo pronto per Amir Rrahmani

Un soldato. Così lo definisce Antonio Conte. Per altri lui è il vero ministro della difesa. Affidabile, fedele attento. Si tratta di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro ha rifiutato diverse offerte e si appresta ad allungare il suo rapporto con il Napoli. Lo conferma l’esperto di mercato, Nicolò Schira, su X:
“Il rinnovo di contratto di Amir Rrahmani con il Napoli fino al 2029 (3 milioni di euro a stagione) è alle fasi finali. Il difensore centrale ha rifiutato due offerte dalla Premier League e una maxi proposta dall’Arabia Saudita pur di restare al Napoli”, scrive il giornalista Nicolò Schira su X.
🚨 Excl. – Amir #Rrahmani’s contract extension with #Napoli until 2029 (€3M/year) is at the final stage. The centre-back has turned down two bids from Premier League’s clubs and a huge offer from Saudi to stay at Napoli. #transfers https://t.co/xpr7h2DaRd
— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 3, 2025