Adnkronos News

Gerry Scotti, frecciata social dopo gli ascolti tv: “Ehhh già…”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – "Ehhhh già…" Gerry Scotti, via social, sembra esprimere soddisfazione a modo suo, con ironia, sull'esito della prima sfida che ieri ha visto 'La Ruota della Fortuna' scontrarsi con 'Affari Tuoi', vincere sul dato totale del confronto tra i programmi e perdere solo di un soffio nel dato del periodo di sovrapposizione tra i due.   Scotti pubblica una foto della sua ombra e scrive accanto quella che sembra una citazione del celebre brano di Vasco Rossi 'Eh già', che nell'incipit recita: "Eh già/ Sembrava la fine del mondo/ Ma sono ancora qua/ Ci vuole abilità". E l'abilità certo non manca al conduttore Mediaset che dal 14 luglio al primo settembre ha portato l'access prime time di Canale 5 a sfiorare il 30% di share e che anche ieri, con la concorrenza del campione di ascolti della scorsa stagione, ha ottenuto il 24,2% di share contro il 22,6% del rivale. (di Antonella Nesi) —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Parata della vittoria a Pechino, vie deserte e finestre chiuse: la città è blindata

Adnkronos News

Ferrari, ‘nuovo’ look per il Gp di Monza: svelata la Rossa di Hamilton e…

Adnkronos News

Roma, dal centro alla periferia: tutte le strade che diventeranno a 30 chilometri…

Adnkronos News

Giornata distrofia di Duchenne, campagna informativa Italfarmaco

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.