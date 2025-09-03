Gazzetta- Per i bookmaker lo Scudetto è un affare tra Napoli e…

La Gazzetta dello Sport riferisce, sulle colonne della sua edizione odierna, che lo Scudetto sarà un affare tra Napoli e Inter.

Factory della Comunicazione

“Secondo i bookmaker lo scudetto sarà ancora un duello tra Napoli e Inter. La squadra di Conte, campione in carica e uscita rafforzata da un mercato che ha completato la rosa in ogni reparto, parte al momento favorita con quote tra 2.20 e 2.25, ma è chiaro che il cammino in Champions degli azzurri resta un’insidia nella strada verso il titolo. La sconfitta subita alla 2ª giornata contro l’Udinese fa invece lievitare le quote dei nerazzurri: ora il successo dell’Inter si gioca a 3.75″.