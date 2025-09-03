Gazzetta: Hojlund, quotazione e statistiche del nuovo attaccante del Napoli

Fortemente voluto da Antonio Conte, il danese avrà il compito di sostituire l’infortunato Lukaku. Ecco i suoi numeri nelle competizioni principali

È Rasmus Hojlund l’attaccante scelto dal Napoli e da Antonio Conte per sostituire l’infortunato Lukaku. Acquistato dal Manchester United per 50 milioni complessivi (6 per il prestito e 44 per il riscatto che diventa obbligatorio in caso di qualificazione alla Champions), porterà agli azzurri due caratteristiche nuove: maggiore attacco alla profondità e più presenza nell’area di rigore. Reduce da una Premier League non proprio fortunatissima in maglia Red Devils (32 partite, 4 gol), il danese ha tanta voglia di riscatto. Fantallenatori avvisati.

STATISTICHE E NUMERI



Fortemente voluto da Antonio Conte, il danese avrà due compiti importanti in questa nuova avventura: non far rimpiangere l’infortunato Romelu Lukaku e far sì che i gol non arrivino solamente dai centrocampisti. In queste prime due giornate di Serie A, infatti, gli azzurri sono stati trascinati dalle reti di McTominay, Anguissa e De Bruyne. Ancora a secco Lorenzo Lucca, che contro Sassuolo e Cagliari ha tutt’altro che convinto, rimediando due 5 in pagella. La fiducia del tecnico nei confronti dell’ex Udinese di certo non è svanita, ma Conte a riguardo è stato chiaro: “Deve ancora crescere e migliorare tanto”. Ecco, quindi, che entra in ballo il nuovo centravanti titolare del Napoli: Rasmus Hojlund. Il danese conosce già bene il campionato italiano (10 gol e 2 assist nella stagione 2022-23 con l’Atalanta) ed è pronto ad aggiungere all’attacco del Napoli quel pizzico di imprevedibilità e novità richiesto dall’allenatore. Al Fantacampionato è una prima scelta e i 55 crediti che servono per assicurarselo possono davvero rivelarsi un investimento vincente. Certo, quando tornerà Lukaku qualcosa nelle gerarchie potrà ancora cambiare, ma la percezione è che – al rientro – il posto di Big Rom non sarà più sicuro come una volta. Giusto, quindi, puntare sul classe 2003 pure nei fanta ad asta: per averlo ci si può anche spingere fino al 20% del proprio budget. Fonte: Gazzetta