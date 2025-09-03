Adnkronos News

Fritz, nuovo look contro Djokovic: la fascia è… al contrario

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Taylor Fritz e lo strano caso della fascia… al contrario. Il tennista americano, durante i quarti di finale degli Us Open, Slam in cui l'anno scorso ha raggiunto la finale, poi persa con Jannik Sinner, contro Novak Djokovic ha sfoggiato il solito look total break, ma con un dettaglio diverso che non è sfuggito agli appassionati di tennis e, soprattutto, al popolo di X. Fritz infatti gioca sul cemento dell'Arthur Ashe Stadium, nell'unico incontro della sessione serale, con la sua 'solita' fascia, rigorosamente firmata Boss, ma al contrario, con la scritta quindi capovolta. Difficile capire se sia stato un errore di cui non si è accorto al momento dell'ingresso in campo oppure un inedito gesto scaramantico. Sicuramente però non è qualcosa che si vede spesso.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Regionali Puglia, Emiliano si ritira. Via libera a Decaro, ma resta nodo Vendola

Adnkronos News

Regionali, Fratelli d’Italia non molla il Veneto: centrodestra verso vertice

Adnkronos News

Milano, 20enne accoltella il padre: “L’ho fatto per difendere mia…

Adnkronos News

Eurobasket, l’Italia batte la Spagna e vede il primo posto nel girone

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.