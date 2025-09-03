Dopo la sosta Fiorentina-Napoli, toccherà ancora a Lucca in attacco
Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli affronterà la Fiorentina al Franchi il 13 settembre, gara della terza giornata di campionato di Serie A, ed in attacco toccherà ancora a Lucca, nonostante l’arrivo di Rasmus Hojlund. Il Corriere dello Sport scrive: “Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, dicevamo, il Napoli andrà in scena sabato 13 settembre al Franchi contro la Fiorentina e la sfida tra i nuovi a m ici Hojlund-Lucca entrerà pian piano nel vivo. A oggi, l’idea è che toccherà ancora a Lorenzo completare la formazione dal primo minuto, con il collega pronto a saltare sulla partita in corsa. Un’idea, certo, ma non esattamente campata in aria: Lucca non è stato convocato in Nazionale da Gattuso, è già dentro il meccanismo dal primo ritiro a Dimaro e da oggi alla ripresa comincerà a lavorare con il gruppo; Rasmus, invece, è all’opera con la Danimarca e non si presenterà a Castel Volturno prima di martedì o mercoledì prossimi. Quando comincerà il nuovo addestramento tattico”.