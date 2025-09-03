De Biasi: “Il Napoli ha una fisionomia e idee evidenti”

Gianni De Biasi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito un estratto delle sue parole.

“Quando si va in nazionale un allenatore va in maniera personalizzata con chi resta e aggiungendo qualcuno dalla primavera. Magari lavori sulla forza e sulla pressione, poi dipende dai parametri fisici dei calciatori. Magari anche le relazioni personali un po’ ti possono portare a staccare la spina, in attesa poi dei rientri per ricominciare a lavorare in maniera forte sugli impegni successivi alla sosta. Gli equilibri non si vedono sulla carta attraverso le caratteristiche dei calciatori, ma se in campo riescono poi a lavorare insieme sulle richieste degli allenatori.

Il calcio non è fatto di dogmi, ma di abilità tecniche, tattiche e mettersi a disposizione della squadra. Il Napoli oggi deve avere una squadra che ha questi calciatori capaci di giocare titolari ed insieme. A differenza dell’anno scorso gli impegni e gli sforzi saranno diversi, non soltanto per le partite ma anche per i grandi viaggi che dovrai fare. Credo che gli azzurri attualmente abbiamo la loro fisionomia e soprattutto delle idee evidenti quando si va in campo”.