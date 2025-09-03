LYON, FRANCE - JUNE 19: Gianni De Biasi coach of Albania looks on prior to the UEFA EURO 2016 Group A match between Romania and Albania at Stade des Lumieres on June 19, 2016 in Lyon, France. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)
NewsIn EvidenzaNapoli

De Biasi: “Il Napoli ha una fisionomia e idee evidenti”

By Giovanni Esposito
0

Gianni De Biasi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito un estratto delle sue parole.

Factory della Comunicazione

“Quando si va in nazionale un allenatore va in maniera personalizzata con chi resta e aggiungendo qualcuno dalla primavera. Magari lavori sulla forza e sulla pressione, poi dipende dai parametri fisici dei calciatori. Magari anche le relazioni personali un po’ ti possono portare a staccare la spina, in attesa poi dei rientri per ricominciare a lavorare in maniera forte sugli impegni successivi alla sosta. Gli equilibri non si vedono sulla carta attraverso le caratteristiche dei calciatori, ma se in campo riescono poi a lavorare insieme sulle richieste degli allenatori.

Il calcio non è fatto di dogmi, ma di abilità tecniche, tattiche e mettersi a disposizione della squadra. Il Napoli oggi deve avere una squadra che ha questi calciatori capaci di giocare titolari ed insieme. A differenza dell’anno scorso gli impegni e gli sforzi saranno diversi, non soltanto per le partite ma anche per i grandi viaggi che dovrai fare. Credo che gli azzurri attualmente abbiamo la loro fisionomia e soprattutto delle idee evidenti quando si va in campo”.

Potrebbe piacerti anche
Calcio

“Può davvero rappresentare il crack del mercato del Napoli”

Su X.com

“Manca un po’ di cazzimma, e Napoli è il posto più giusto per trovarla”

News

Ciccio Graziani: “Conte non lo rischierà, serve una mini preparazione”

News

“Adesso è in difficoltà, l’importante è non bruciarlo subito”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.