A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Antonello Valentini, amministratore delegato della lega dilettanti ed ex direttore generale FIGC. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Si è chiusa da poco la finestra estiva di calciomercato. Qual è la squadra di Serie A che, secondo lei, ne esce maggiormente rinforzata?

“Il Napoli si è ulteriormente rinforzato con diversi acquisti di grande qualità. È vero che ha perso Lukaku, ma ha rimediato subito acquistando Hojlund. Ha preso campioni del calibro di De Bruyne, che non è giovanissimo ma resta un grandissimo talento. Credo che il Napoli abbia costruito una squadra irripetibile per far bene anche in Europa dove, storicamente, non ha mai brillato.

Lucca e Højlund sono attaccanti molto più mobili di Lukaku. Crede che Højlund, per il quale è stato fatto un investimento importante, sia l’attaccante ideale per l’idea di calcio di Conte?

Credo che Conte dovrà rivedere alcune cose del suo sistema di gioco, perché un centravanti come Lukaku non può essere sostituito da due attaccanti dinamici e di movimento come Lucca e Højlund. Bisognerà modificare qualcosa, ma Antonio ha una tale conoscenza del calcio, tanta esperienza e capacità di adattamento che non ho dubbi troverà le soluzioni.

Conte ha sempre dimostrato di non arrendersi mai, perché è uno che odia perdere. Sono certo che saprà sfruttare al meglio le qualità atletiche e tecniche dei suoi nuovi attaccanti. Anche il ritorno di Elmas può essere utile, perché offre caratteristiche complementari che possono esaltare il gioco aereo e la dinamicità di Højlund e Lucca. Mi auguro che Lucca trovi spazio con continuità, anche in chiave azzurra”.