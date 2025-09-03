Ciccio Graziani: “Conte non lo rischierà, serve una mini preparazione”

L’ex calciatore ed allenatore Ciccio Graziani è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole:

“A rigor di logica a Firenze gioca Lucca. Hojlund è appena arrivato e dovrà assimilare i nuovi schemi di squadra. Per Conte credo sia importante non rischiarlo, anche per non far risultare una bocciatura per Lucca. Dovrà far fare al danese una mini preparazione per portarlo al pari con i compagni e poi inserirlo piano piano in squadra.

Pio Esposito titolare? Andiamoci piano con questi giovani. Non è ancora titolare nella sua squadra, come ragazzi che sono arrivati in nazionale senza aver mai nemmeno esordito in Serie A. Ha fatto bene in Serie B ma è la serie cadetta, il massimo campionato e la nazionale sono un’altra cosa.

Leoni ha fatto 17 presenze in Serie A ma non si può pretendere che possa già essere titolare nell’Italia. Mi deve ancora dimostrare di essere più forte di Bastoni, Buongiorno e Calafiori, anche se ha grandi margini di miglioramento. Bergomi all’epoca giocava già da due campionati titolare nell’Inter. Con i giovani bisogna andarci piano“.