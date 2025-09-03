Bucchioni: “Il vero calcio è la Champions League”

“Stimo molto Pioli, lo scorso anno la Fiorentina era molto forte, purtroppo Palladino non è riuscito a dare il meglio di sé, ma quest’anno il fuoriclasse la Viola ce l’ha anche in panchina. Bisogna crescere nel gioco di insieme e poi potrà diventare la mina vagante del campionato. Ha tenuto l’ossatura e a questa ha aggiunto giocatori interessanti. Credo abbia la grande ambizione di vincere la Conference perché le squadre sono tutte abbordabili.

“Stimo molto Pioli, lo scorso anno la Fiorentina era molto forte, purtroppo Palladino non è riuscito a dare il meglio di sé, ma quest’anno il fuoriclasse la Viola ce l’ha anche in panchina. Bisogna crescere nel gioco di insieme e poi potrà diventare la mina vagante del campionato. Ha tenuto l’ossatura e a questa ha aggiunto giocatori interessanti. Credo abbia la grande ambizione di vincere la Conference perché le squadre sono tutte abbordabili.