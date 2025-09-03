Brambati, ag. FIFA: “Beukema deve capire che giocare a Napoli è diverso rispetto allo stesso Bologna”

L’ex calciatore ed agente FIFA, Massimo Brambati, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Sostituire Lukaku in questo momento non è facile, specie nel Napoli di Conte: non so se Hojlund sarà il giusto cambio, è sicuramente un calciatore che deve capire che significa giocare a Napoli, anche se al Manchester United è abituato ad avere certe pressioni. Il ruolo di centro-boa non è proprio nelle sue corde, dovrà integrarsi, ma di certo darà una grossa mano ed è stato voluto dal Napoli fortemente. L’infortunio di Lukaku ha certamente cambiato le strategie di mercato, perché diversamente penso che il club avrebbe preso un esterno basso e un centrocampista. In ogni caso Lukaku è molto fermo nel pensare che possa rientrare molto presto, è convinto di non stare fuori più di un due mesi e mezzo, a sentire il calciatore vorrebbe stare in campo tra tre mesi. Un calciatore ha alcune convinzioni, sente che può farcela ad accorciare i tempi. Il non operarsi e voler fare una terapia conservativa, nonostante i rischi, sono proprio legati a questa convinzione di poter rientrare prima di quello che si dice. Beukema deve capire che giocare a Napoli, ad alti livelli, in partite che devi sempre vincere, è diverso rispetto allo stesso Bologna, deve cercare di cominciare a imparare cosa significa difendere alti, con la squadra che attacca. Insomma deve imparare certi meccanismi che Rrhamani, Buongiorno e lo stesso Juan Jesus hanno già capito. De Bruyne sta facendo molta fatica dal punto di vista atletico, la preparazione di Conte è molto pesante, si deve abituare a certi ritmi anche negli allenamenti. Conte ha questo modo di lavorare molto duro anche nel corso della settimana e quindi penso che i frutti prima o poi arriveranno. E’ logico che il vero De Bruyne a Napoli non si è ancora visto. Sabato scorso ero in tribuna al ‘Maradona’, ho visto un Cagliari che si è difeso molto bene ma che ha pensato quasi esclusivamente a non prenderle: qualsiasi squadra trova difficoltà a scardinare queste difese così ordinate. Il Napoli ha fatto fatica, ha creato i presupposti per sbloccarla, poi non ha sfruttato le occasioni che alla fine ha creato che, specie nella ripresa, sono state tantissime. Lucca penso che debba lavorare molto, sul campo e dal punto di vista mentale, non deve pensare più di essere all’Udinese ma deve integrarsi e pensare che a Napoli è totalmente diverso perché si gioca gestendo determinate pressioni. Insomma deve crescere. Penso che con Lukaku sabato il Napoli avrebbe vinto anche con diversi gol di distacco: Big Rom ha un altro modo di giocarla ma anche di vivere quel tipo di gara. Semplicemente Lucca non è abituato a giocare quel tipo di partite: in quante gare l’Udinese ha schiacciato l’avversario?”.

Factory della Comunicazione