Baridò? Lo conosce bene Corradino (Giornalista): “Con meno clamore può crescere tanto”

Nicolò Corradino, giornalista di JuventusNews24, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale:

“Francisco Baridò è un giocatore forte. Trequartista argentino arrivato alla Juve dal Boca Juniors dopo aveva fatto vedere belle giocate. Ha molto talento. Poi c’è l’altra faccia della medaglia. Da quando è arrivato, sarà per il fatto che è argentino, trequartista, che ricordava un po’ Dybala, un po’ Soulé, c’è stato un po’ di hype. Si attendeva tanto. Con l’Under 17 ha fatto bene. Non ha mai fatto presenze con la Primavera. Ha segnato tanti gol, assist e buone partite. Va a rinforzare molto la Primavera del Napoli e in prospettiva sarà interessante. Sperando ci sarà meno clamore e che possa crescere in pace, considerando che è solo un 2008.Baridò ha margini di crescita esponenziale. Se trova un ambiente in cui maturare con calma e tempo, a differenza di quello della Juventus, potrebbe crescere e puntare in alto. Stiamo parlando di un 2008. Ci vuole un po’ di calma, al Napoli in prima squadra per integrarsi ci vuole un po’ più di tempo, ma i margini di crescita ci sono.Miretti può essere un ricambio importante a centrocampo. Mi sembrava strana la scelta di favorire una diretta concorrente come il Napoli con la cessione di un ragazzo che ha fatto vedere di esserci. Quando era salito in prima squadra mancavano delle prestazioni. Ma col passare degli anni può ovviamente non avere lo spazio da titolare inamovibile, però può essere importante con le varie competizioni da giocare”.