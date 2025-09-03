Balbinetti: “De Bruyne “bel” problema tattico per Conte. Hojlund investimento importante”

“Paradossalmente, De Bruyne ha creato a Conte un problema sotto l’aspetto tattico. Chiaramente è un bel problema, credo sia contento di averlo, ma si spiega così tutto ciò che ha dovuto inventare Conte tra la fase di possesso e di non possesso. De Bruyne dà una mano a Lobotka in costruzione in fase di possesso mentre in fase di non possesso non subisce tanto la fase difensiva. Hojlund è un investimento importante per il Napoli, al di là di Antonio Conte, è un calciatore distante dall’attaccante che predilige il tecnico, ma Conte sa cambiare, adattarsi e gli permetterà di avere un’alternativa diversa perché Lucca e Lukaku hanno caratteristiche un po’ simili.