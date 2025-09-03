Al ritorno di Lukaku, il Napoli avrà più soluzioni offensive: con lui, Lucca, Hojlund ed Ambrosino

Il Napoli dovrà fare a meno di Lukaku per un pò di mesi, ma al suo ritorno le soluzioni offensive saranno davvero tante. Il Corriere dello Sport scrive: “Lucca e Hojlund hanno il compito di interrompere il digiuno degli attaccanti. Prendere il ritmo, sbloccarsi, scaldare motore, piede e testa. Nuove soluzioni a disposizione, con l’arrivo di Rasmus: lui è molto abile ad attaccare spazi e profondità e in campo aperto è un falco; il collega spicca nel gioco aereo e da luglio lavora nel gioco di sponda. Un bel mix. Con la variabile Romelu: il suo rientro, nella fase decisiva del campionato, e magari anche di Champions e coppe, aumenterà notevolmente il potenziale del Napoli. Dotando la squadra di un tris di qualità e rara forza. Senza dimenticare il quarto uomo: Giuseppe Ambrosino, 21 anni. Conte l’ha fatto esordire in A contro il Cagliari e nell’assalto finale è stato tra i migliori. Ha numeri, il ragazzo. E sfrontatezza. Con questa applicazione può diventare un jolly”.

