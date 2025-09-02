Ventura: “Solo l’Inter è l’anti Napoli, ma occhio alla Juve”

Nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli e CT della Nazionale Gian Piero Ventura. Di seguito le sue parole.

Factory della Comunicazione

“Io credo che ci sia solo l’Inter in questo momento come anti Napoli, anche se ha ancora dei problemi. Ha un allenatore giovane che ha allenato solo tre mesi a Parma. Però ha un organico forte. Poi ci può essere la Juventus. Per quanto riguarda il Milan, fa fatica ed è impensabile che possa lottare per lo scudetto, magari per un posto in Europa sì.

Detto che a fare questi discorsi a inizio campionato verremo smentiti in ogni caso. Io credo che per vincere lo scudetto servano l’allenatore, la squadra e la società, e il Napoli ce li ha tutti e tre. I presupposti sono di un Napoli una spanna superiore agli altri. Non come organico, perché l’Inter non ha nulla da invidiare al Napoli come organico. Ma nel Napoli c’è serenità e compattezza. Poi c’è la Champions League in cui Conte dovrà essere bravo a gestire, perché come ha inciso l’anno scorso sull’Inter potrebbe incidere anche sul Napoli quest’anno“.