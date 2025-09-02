NewsAltri

ULTIM’ORA – Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Emilio Fede. L’ex direttore del Tg4 aveva 94 anni

By Riccardo Cerino
E’ morto oggi martedì 2 settembre Emilio Fede: 94 anni compiuti lo scorso 24 giugno, da tempo era ricoverato in una residenza sanitaria alle porte di Milano. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni.

Nato a Barcellona Pozzo di Gotto, ex direttore del Tg4 e volto storico del giornalismo televisivo, ha diretto anche il Tg1 negli anni Ottanta. Nel 1991 ha fondato Studio Aperto e dal 1992 al 2012, per vent’anni, ha diretto il Tg4.

Papà ci ha lasciato“, sono state le parole della figlia Sveva, riprese dal portale Adnkronos.

Alla famiglia di Emilio Fede, leggenda del giornalismo italiano, le più sincere condoglianze da parte della redazione de ilnapolionline.com.

