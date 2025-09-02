Ultimo arrivo in azzurro, Francisco Barido, ecco dove giocherà

Il mercato del Napoli si è arricchito di tante nuove presenze, ultima in ordine di tempo, Francisco Barido, classe 2008 dalla Juventus. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “Tra gli investimenti di una sessione estiva molto intensa il Napoli ha dirottato circa 1 milione di euro tra parte fissa e bonus per l’acquisto Francisco Baridò, trequartista, classe 2008, che rinforzerà la Primavera dell’allenatore Dario Rocco che è tornata nella serie A della categoria. Ha deciso di non rinnovare il suo contratto che scadeva nel 2026 e il Napoli ha fiutato l’affare in prospettiva portando a casa un talento in prospettiva da una terra magica per i colori azzurri”.

