UFFICIALE – Dopo sei anni Raul Albiol torna in Serie A: lo spagnolo è un nuovo difensore del Pisa!

By Riccardo Cerino
Conclusa l’esperienza al Villarreal, la Serie A riabbraccia Raul Albiol. Già difensore del Napoli dal 2013 al 2019, il difensore spagnolo vestirà la maglia del neopromosso Pisa di Alberto Gilardino, che può quindi contare su un rinforzo di assoluta esperienza.

Questa la nota ufficiale del club toscano, ripresa dal portale TMW:

Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raul Albiol, difensore classe 1985. Difficile riassumere in poche righe la carriera di un Campione capace di lasciare un segno indelebile in squadre come Real Madrid, Napoli, Valencia e Getafe, collezionando vittorie e trofei. Senza dimenticare la Coppa del Mondo FIFA e i 2 Campionati Europei conquistati con la maglia roja della Nazionale spagnola. Un’avventura sportiva straordinaria che adesso fa tappa sotto la Torre Pendente con addosso il nerazzurro del Pisa Sporting Club. Benvenuto Raul!“.

