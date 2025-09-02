Udinese, doppio colpo nel segno della “Z”: arrivano Zaniolo e Zanoli

Il mercato dell’Udinese si chiude con due rinforzi dal peso specifico importante. Nicolò Zaniolo e Alessandro Zanoli vestono il bianconero, completando una campagna acquisti che Gino Pozzo ha seguito in prima persona. Il patron, reduce dall’entusiasmo per il successo di San Siro, ha trovato la chiave giusta per sbloccare due trattative che sembravano complicate. Decisivo, in questo senso, l’addio di Alexis Sanchez al Siviglia: l’alleggerimento del monte ingaggi ha permesso di liberare risorse per le nuove operazioni.

Factory della Comunicazione

Zaniolo, la maglia pesante del 10

Il colpo più atteso è sicuramente Zaniolo, che a Udine indosserà la maglia numero 10, ereditando un simbolo già appartenuto a campioni come Totò Di Natale, De Paul e Deulofeu. «Ho voluto fortemente l’Udinese, è un grande club», ha dichiarato il fantasista, arrivato in prestito. Per lui l’obiettivo è chiaro: ritrovare continuità e rimettersi in corsa anche per la Nazionale. Lo Stadio Friuli è un luogo speciale: qui, nell’ottobre 2018, debuttò con l’Under 21 e pochi mesi dopo conquistò la prima presenza con i grandi.

Zanoli, fascia destra blindata

Alessandro Zanoli, invece, rinforza la corsia destra nel 3-5-2 di mister Sottil. Arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per un’operazione complessiva da 5,5-6 milioni di euro. Scovato dal Napoli ai tempi del Carpi, il laterale esordì in Serie A proprio al Friuli nel 2021, in un Udinese-Napoli. Da allora ha accumulato 87 presenze in campionato e 4 nelle coppe europee. Una curiosità: il suo unico gol in Serie A lo segnò proprio ai bianconeri, con la maglia del Genoa.

Ultimo innesto: Gueye dal Metz

In extremis, la dirigenza friulana ha chiuso anche per Idrissa Gueye, attaccante senegalese proveniente dal Metz, già noto ai tifosi per aver lanciato in Italia il compagno Atta. Operazione definita in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro.

Con questi colpi, l’Udinese si presenta al via della nuova stagione con ambizioni rinnovate, affidandosi al talento di Zaniolo, all’energia di Zanoli e alla scommessa Gueye.

Fonte: Gazzetta dello Sport