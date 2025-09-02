CalcioNapoliNews

Succivo, il Sindaco: “Aspetto l’ufficialità, ovvio che avere il Napoli sarebbe un onore”

By Gabriella Calabrese
0

Il Centro Sportivo della SSCN. Discorso da sempre molto delicato. Ieri il patron azzurro, De Laurentiis, attraverso i social ha fatto riferimento ad una prima pietra. Il terreno in questione si troverebbe nella zona di Succivo. Salvatore Papa, il Sindaco del comune, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Napoli Network in merito: “Già nei mesi scorsi ho saputo dell’interesse della SSC Napoli per il nostro territorio. È un sito che il Napoli tiene in considerazione e la cosa ci rende orgogliosi. Non mi sento di confermare, almeno fin quando non arriverà una comunicazione ufficiale. Posso dire che i terreni non sono del Comune: leggo che si tratta di circa 200.000 metri quadrati di territorio. Ripeto, aspettiamo l’ufficialità ma chiaramente sarebbe per noi motivo di grande onore e prestigio avere la casa del Napoli”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

De Bruyne lascia Posillipo e si avvicina al…lavoro!

Calcio

Hojlund, l’entusiasmo e la voglia di iniziare: “Sono partenopeo”

Calcio

Fabbroni: “Rrahmani è il Ministro della difesa, Hojlund in campo a…

News

Ultimo arrivo in azzurro, Francisco Barido, ecco dove giocherà

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.