Succivo, il Sindaco: “Aspetto l’ufficialità, ovvio che avere il Napoli sarebbe un onore”

Il Centro Sportivo della SSCN. Discorso da sempre molto delicato. Ieri il patron azzurro, De Laurentiis, attraverso i social ha fatto riferimento ad una prima pietra. Il terreno in questione si troverebbe nella zona di Succivo. Salvatore Papa, il Sindaco del comune, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Napoli Network in merito: “Già nei mesi scorsi ho saputo dell’interesse della SSC Napoli per il nostro territorio. È un sito che il Napoli tiene in considerazione e la cosa ci rende orgogliosi. Non mi sento di confermare, almeno fin quando non arriverà una comunicazione ufficiale. Posso dire che i terreni non sono del Comune: leggo che si tratta di circa 200.000 metri quadrati di territorio. Ripeto, aspettiamo l’ufficialità ma chiaramente sarebbe per noi motivo di grande onore e prestigio avere la casa del Napoli”.

Factory della Comunicazione