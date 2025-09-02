NewsCalcioRassegna Stampa

Riepilongando: da De Bruyne a Barido, tutti i nuovi volti azzurri

By Emilia Verde
Il mercato estivo si è appena concluso, e a partire da Kevin De Bruyne, e finendo a Francisco Barido, i nomi arrivati al Napoli sono tanti. Il Corriere dello Sport scrive: “Riepilogo: sono arrivati il portiere Milinkovic-Savic (Torino); i difensori Beukema (Bologna) e Marianucci (Empoli); l’esterno sinistro Gutierrez (Girona); i centrocampisti Elmas (Lipsia) e De Bruyne (svincolato dal City); l’ala sinistra Lang (Psv); il baby trequartista Barido (Juve); i centravanti Lucca (Udinese) e Hojlund (United). Spiccano i due pezzi Premier, KDB e Hoj, i due volti del calcio di Manchester che andranno a incrementare il tasso internazionale e il sound dei ritmi inglesi già garantiti alla squadra da McTominay e Gilmour. Sono colpi che alla lunga, come confermato proprio dall’esempio di McT, possono fare la differenza soprattutto in ottica Serie A”.

