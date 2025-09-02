Radio Marte: “Lukaku ceduto in Arabia, preaccordo con il Napoli!”

Nel corso del programma “Siamo tutti allenatori”, in onda su Radio Marte e condotto da Fabio Cannavo e da Alessandra Vaccaro, si è parlato di una possibile cessione di Romelu Lukaku. A riferire la notizia è stata Alessandra Vaccaro. Di seguito i dettagli.

Factory della Comunicazione

“La notizia riguarda Romelu Lukaku e, in particolare, il futuro dell’attaccante, che è strettamente connesso però con l’arrivo di Hojlund. Mi spiego meglio. Già in questa sessione di mercato c’è stata qualche offerta per Lukaku dall’Arabia Saudita. Si era parlato infatti di un possibile ingaggio da 15 milioni a stagione per il giocatore, ma l’offerta è stata rinviata al mittente da parte dello stesso Lukaku, che continuava a essere al centro del progetto tecnico di Antonio Conte. Sarebbe rimasto così, se non fosse che il 14 agosto il giocatore ha subito una lesione al retto femorale, che lo terrà fuori per diversi mesi.

A quel punto, il Napoli ha deciso di puntare tutto – tutte le fiches rimaste in questa sessione di mercato estiva – su un altro giocatore: Rasmus Hojlund. Un’operazione molto dispendiosa dal punto di vista economico, perché sappiamo che è stata chiusa per un totale di 50 milioni più 5 milioni a stagione per cinque anni al giocatore. Insomma, un’operazione complessiva che si aggira intorno ai 100 milioni di euro, se consideriamo anche il contratto di Lukaku, che è oneroso: circa 6,5 milioni a stagione. In più, c’è da considerare che il cartellino di Lukaku era stato pagato una trentina di milioni dal Napoli, e che il club avrebbe dovuto sostenere anche il suo stipendio per quest’anno e per il prossimo.

A quel punto, probabilmente si sarebbe sforato un po’ troppo.

Mi sento però di dire, dopo le dovute ricerche e i controlli che ho effettuato personalmente, che esisterebbe un pre-accordo con un club arabo per la cessione di Romelu Lukaku già a partire dalla prossima estate, quindi nella sessione estiva di calciomercato 2026. Questo permetterebbe di ammortizzare anche alcuni costi legati all’operazione Hojlund”.